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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S

شاومى تعلن الموعد
شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S

أكدت شركة شاومى الصينية  الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S في 9 فبراير المقبل، حيث سيتم إصدار الهاتف في الأسواق الهندية أولا ثم سيتم طرحه بحلول نهاية فبراير وبداية شهر مارس المقبل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي  Redmi Note 11S سيقدم ميزات رائعة خاصة مع الكاميرا التى تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى معالج متميز يقدم أداء ا قويا.  

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وسيأتى هاتف شاومى Redmi Note 11S بشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للشاشة.  

Xiaomi Redmi Note 11S launching on February 9
شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S   

وسيقدم هاتف شاومى Redmi Note 11S كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل  إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوى هاتف شاومى Redmi Note 11S على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 11S بواسطة معالج Dimensity 810، من شركة ميديا تيك وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت رام ، وبسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وسيصدر الهاتف بسعر حوالى 5 آلاف جنيه مصري.  

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