الأردن.. منخفض قطبي غدا وثلوج على ارتفاع 800 متر

يطرأ اليوم الثلاثاء فى الأردن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في الأردن، من خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح في العديد من المناطق، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

ويوم غدٍ الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، لتتحول الاجواء الى غائمة جزئيا، مع هطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة تدريجيًا، لتتحول الأجواء إلى غائمة وماطرة في العديد من المناطق، وتكون غزيرة في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد.

ويتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر فوق سطح البحر.