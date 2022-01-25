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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعتزم إطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية بمواصفات متميزة

سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية بمواصفات متم

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية، إطلاق هاتف جديد من هواتفها الرخيصة ذات الإمكانات الجيدة من فئة F حيث من المقرر أن يصدر الهاتف تحت اسم Galaxy F23 5G .

 
وبحسب موقع GSMArana فإن هاتف سامسونج Galaxy F23 5G  قد تم رصده على منصة Geekbench  تحت رمز كودي SM-E236  مما يؤكد ظهور الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

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ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy F23 5G حوالي 3 آلاف و٥٠٠ جنيه، الأمر الذي يتناسب مع أسعار هواتف سامسونج من فئة F  الرخيصة، حيث سيشهد الهاتف زيادة ملحوظة في سعره عن باقي الهواتف السابقة.

 

وسيأتي هاتف سامسونج  Galaxy F23 5G  بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED Infinity-U ، وجودة + HD ، ودقة x1,600 700، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy F23 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 أو 6000 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 
 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy F23 5G بمعالج من نوع Helio G80 SoC من شركة MediaTek ميديا تيك، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وخيارين للذاكرة العشوائية 4 و 6 جيجا بايت رام، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، مع بطاقة microSD للتوسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام التشغيل أندرويد ١٢ .

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