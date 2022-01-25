القاهرة لا تتوقف.. هدية الداخلية للمواطنين للتوعية بالمحاور المرورية في الجمهورية الجديدة

في عيد الشرطة الـ70..

أعدت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا يلقي نظرة علي جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ 70، من خلال عدة محاور رئيسيه هي:-

١- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية.

٢- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

٣- عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق.

٤- الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

٥- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة .

وقد تضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح QR كود بالهاتف المحمول كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.

وقد قام ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوزيع نسخ مجانية من الدليل الإرشادي علي قائدي المركبات .. الأمر الذي لاقي استحسانهم وقدموا الشكر لـ وزارة الداخلية علي هذا الإصدار القيم.