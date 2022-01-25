هيثم الحاج علي: شعار معرض الكتاب يعبر عن الجمهورية الجديدة.. والبرنامج المهني يساعد على تطوير صناعة النشر وآلياتها| حوار

ساعات قليلة، ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، والذي يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وقال هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، إن كافة الأنشطة التي ستقام في المعرض ستتبع مبدأ السلامة، لحماية الزوار من فيروس كورونا.

وأضاف أن من أبرز ما يميز المعرض هذا العام، إقامة معرض للطفل، واستخدام الذكاء الرقمي في العرض، وإضافة خدمات جديدة تسهل على الجمهور، التنقل في أروقة المعرض بأريحيه تامة، وإلى نص الحوار:-

في البداية.. ما خطة الهيئة في حماية الجمهور من مخاطر فيروس كورونا في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

المعرض سوف يفتح أبوابه في تمام الساعة العاشرة صباح يوم 27 يناير المقبل، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية الزوار من الفيروس، حيث إن كافة الأنشطة داخل المعرض ستتبع مبدأ السلامة في المقام الأول وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وسيكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية.

وكافة أنشطة المعرض ستكون في مناطق مفتوحة وأخرى شبه مفتوحة، ووزارة الصحة ستكون مشرفة على الإجراءات الاحترازية، والمعرض سيضم مركزى لقاح ومركز بى سى آر للأجانب القادمين من الخارج.

وكان لدينا تجربة جيدة في الدورة الماضية "الدورة الاستثنائية"، التي أقيمت في العام الماضي، بإشراف كامل من وزارة الصحة على كل الإجراءات سواء الدخول، أو التنظيم داخل القاعات، والمنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها حينها، ساعدت في الأمر إلى حد كبير، وهناك تعليمات من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتسهيل دخول الزوار والجمهور إلى المعرض، لذلك ربطنا شرط تلقي اللقاح لدخول الأماكن المغلق فقط، وهي القاعات التي سيتم إقامة الأنشطة فيها.

"هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل".. شعار الدورة الجديدة ما المقصود من ذلك؟

عنوان المعرض في دورته الـ53 "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل"، يعبر عن زاوية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، حيث الهوية هي العنصر الأهم فيه، والذي يطرح مصر بشكلها الجديد المعتمد على تراثه وتاريخه والامتداد.

الهوية عنصر مهم جدًا، وهي الكوبري الذي يوصلنا للمستقبل، وعنوان المعرض يبلور نوع من أنواع الوعي بالهوية والثقافة ودورها في بناء المستقبل، حيث أن الثقافة هي الركيزة الثانية في بناء الوطن، تأتي بعد الاستقرار كركيزة أولى.

ما أبرز مميزات الدورة الجديدة لمعرض القاهرة؟

تتميز الدورة الجديدة للمعرض، باستخدام الذكاء الرقمي في العرض، وإضافة تقنية هولوجرام يحيى حقي، ووجود شاشة تضم بعض الأسئلة إذا طلبت إجابة أحدهم سيرد عليك يحيى حقي، كذلك عبد التواب يوسف، فأصبح عندنا معرض كتاب للطفل مستقل وهذه إضافة مهمة في الدورة الجديدة، لكن داخل الجناح يوجد نظارات في آر، تعرض للأطفال الواقع الموازي، وقصة من قصص عبد التواب يوسف.

كذلك تتميز بالبرنامج المهني، التي يدعم صناعة النشر، ويساهم في تطويرها.

ما تفاصيل البرنامج المهني.. وماذا يقدم للناشر؟

البرنامج المهني يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة النشر وآلياتها والعمل على مواكبتها للعصر، ويصاحب فعاليات الدورة 53، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم 7 محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر، "ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين، والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

فعاليات البرنامج المهني تشمل أربع ندوات تغطي جوانب فنية وتسويقية وتثقيفية للعاملين في صناعة النشر، إلى جانب محور النشر الرقمي ومستقبل النشر، ويأتي على جلستين متخصصتين، بالإضافة إلى مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر عبر "مبادرة صنايعية الكتاب"، والتي خصص لها مقر ثابت بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقا للناشرين.

من هم أبرز الشخصيات التي يحتفي بها معرض الكتاب إلى جانب شخصيتيه "يحيى حقي" و"عبد التواب يوسف"؟

معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53، سوف يحتفى بعدد كبير من المثقفين الراحلون أبرزهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور شاكر عبد الحميد الأسبق، والدكتور فوزى فهمى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، فالاحتفاء بهؤلاء الرموز الثقافية، سوف يكون من خلال تخصيص ندوات ثقافية تتحدث عن مسيرتهم الثقافية طوال حياتهم وعن مراحل الإبداعية والفكرية.

خصصت الهيئة هذا العام معرضا خاصا بالطفل داخل معرض القاهرة.. ما هي أبرز فعالياته والأنشطة التي تقام فيه للأطفال؟

في الحقيقة معرض الطفل، يعد نقلة كبيرة لمعرض القاهرة، لما يشهده من اهتمام كبير بالأطفال، فهناك احتفاء خاصا بأنشطة الطفل، سواء على المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال تخصيص قاعة كاملة لدور نشر الأطفال والأنشطة، وهو أمر غير مسبوق.

وتتميز أنشطة الطفل بالتنوع ما بين الفنون البصرية، سواء فنون تشكيلية أو سينما ومسرح، وجزء خاص بالكتاب للتحدث عن الروايات والقصص القصيرة، وغيرها.

ومن أبرز ما سيتم عرضه بالبرنامج الثقافي للطفل، حلقات كارتون تيمو وفيرو، وجلسات حكي لقصص من كتب الأطفال، بالإضافة إلى عدة أفلام مثل فيلم سوبر تميم وحواديت مثل حدوتة «حسونة والقط قطقوط»، وحدوتة «القرد النمام»، والحديث عن الكتب مع الكاتبة فاطمة المعدول، والحديث عن الأطفال المميزين والفنون مع الفنانة وفاء الحكيم.