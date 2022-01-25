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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

السادات: نتفق أو نختلف مع فيلم "أصحاب ولا أعز " الأهم رؤية للمستقبل

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: تابعنا على مدار الأيام الماضية الجدل الكبير الذى أثاره فيلم أصحاب ولا أعز وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا حول الفيلم ورسالته ومحتواه ومدى ملائمته لقيم وتقاليد المجتمع فإن الأهم من وجهة نظرى هو وضع رؤية للتعامل مع ما هو قادم حيث أن الفيلم هو أول فيلم عربي من إنتاج شبكة نتفليكس.

وأضاف السادات في بيان له: “ومع كل التقدير لمواقف النواب وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قدمت بهذا الخصوص إلا أن كل هذا لن يجدى شيئا فمنصة نتفيلكس منصة عالمية تقوم بالأساس بتزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب فالحديث عن حجبها أو وقفها هو حديث عديم الفائدة”.

وتابع: “الأهم هو وضع آلية واضحة وعاجلة لمواجهة أي خروج مستقبلى عن قيم المجتمع وأى فكر هدام ربما تكن قائمة على مواجهة الفكر بالفكر أو التوعية حسب ما يتفق عليه المعنيون لذا فإننى أدعو المجلس الأعلى للثقافة ولجانه ومجلس النواب لعقد جلسة استماع تضم رجال الفكر والكتاب والنقاد والمفكرين لوضع إطار مستقبلى يكن طريقا نمضى عليه في المستقبل إذا ما واجهنا أعمال درامية أكبر وأخطر في المستقبل”. 

فيلم مجلس النواب أنور السادات نتفليكس حزب الاصلاح والتنمية

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