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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشاركات قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم، لدعم وتوصيل الخدمات الثقافية لكافة المواطنين من كافة قطاعات الوزارة، وضمن فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته ال ٥٣  المنفذة بعنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل"، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تنفذ من خلال الإدارات المركزية بالهيئة.

ففى الجانب الأدبى تشارك الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان من خلال إداراتى النشر والمكتبات تحت إشراف الكاتب الصحفى جرجس شكرى أمين عام النشر بالعديد من عناوين الكتب الجديدة وبعض العناوين المعاد نشرها بناء على طلب القراء والمثقفين، حيث تشارك الهيئة هذا العام بما يقرب من 50 عنوانا، وسوف تكمل ما بدأته فى سلسلة "المعدية" بــ 17 عنوانا جديدا، ليصل العدد إلى 40 عنوانا بالسلسلة، كما تحتفل الهيئة هذا العام بالعام المصرى اليونانى بمجموعة من كلاسيكيات الأدب اليونانى منها "الإلياذه والأوديسا"، بالإضافة لمجموعة من روائع التراث العربى ضمن سلسلة "ذخائر"، ويقدم مشروع النشر بالهيئة هدية للقارئ المصرى بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون" للدكتورة سعاد ماهر، كما سيتضمن جناح الهيئة عددا من روائع الأدب العالمى ضمن سلسلة "آفاق عالمية".

وفى الجانب الفنى ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى تنظم الإدارة العامة للثقافة السينمائية مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم، حيث تبدأ فعاليات الورش فى الفترة من ٢٩ يناير وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل، يوميا من الساعة الثانية عصرا وحتى السادسة مساء يوميا، على أن يتم التسجيل بأسبقية الحضور، وهى متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علما بأنه لا يقل أعمار المشاركين فى ورشة السينما عن ١٦ سنة، وتتضمن فعاليات المشروع إقامة عدد من الورش وهى "السيناريو السينمائي" للفنان تامر عبدالمنعم، د. أشرف محمد، ود. نادر الرفاعى، "فنون الإخراج السينمائي" للمخرج اشرف فايق، "قواعد التكوين السينمائي" فخر الدين نجيده، ومحاضرات عن "أساسيات الإنتاج السينمائي" د. ضياء الدين جابر، اما فى مجال "التصوير السينمائي" فيتحدث د. حسين بكر، وزايد نايف، وفى مجال "المونتاج السينمائي" و"مبادئ المؤثرات السمعية والبصرية" يتحدث المونتير السينمائي حسام المحفوظى، "حرفية مساعد المخرج" للاستاذ عصام حلمى، "مدخل الى هندسة الصوت السينمائي" د. حسين الجندى، "مبادى الديكور السينمائي" د. مروة عزب، بالإضافة  لورشة يومية عن "فن قراءة الفيلم" يصاحبها عرض للعديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة،the darkest hour, hugo, wiplash, the king's speech, the artist"

تشارك فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة بتقديم عروضها الفنية المعبرة عن بيئاتها وتراث كل منها على مسرح الفنون بالقاهرة الجديدة وهى "النيل للآلات الشعبية، المصرية للموسيقى العربية، التنورة التراثية، قصور الثقافة لأغانى الشباب وذلك أيام 27، 29، 30 يناير الجارى، بالإضافة لأيام 1، 3، 5، 6 فبراير القادم.

خطة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم دعم وتوصيل الخدمات الثقافية لكافة المواطنين فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل الهيئة العامة لقصور الثقافة

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