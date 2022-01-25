حسين فهمي يقدم فيلم حديث الأوبرا بالجامعة الأمريكية

حرص الفنان حسين فهمى على المشاركة في تقديم فيلم " حديث الأوبرا " للمخرج سعيد قابيل ، في احتفالية بالجامعة الأمريكية بقاعة إيوارت.

واتفق النجمان حسين ومصطفي فهمى، علي بطولة مسلسل “أولاد الهلالية” ليجتمعا لأول مرة دراميا.

ويشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيري عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله.

المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة، من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز ومن إنتاج شركة أكت للإنتاج الفنى، ويبدأ التصوير منتصف يناير استعدادا للسباق الدرامى الرمضانى القادم.

وكانت أخر أعمال الفنان حسين فهمى فيلم الكاهن ، والذى عرض خلال الاسابيع الماضية فى دور العرض السينمائى.

يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلات: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربطبين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

فيلم الكاهن من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين،أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.