مساعد الخارجية الأسبق: زيارة رئيس الجزائر تحدث طفرة في العلاقات الثنائية

كشف السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تغير عن عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف محمد عبد الحكم، في مداخلة هاتفية مذاعة على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس السيسي وعبد المجيد تبون تاريخية، متابعا أن هذه الزيارة تمثل علامة فارقة وتؤدي إلى إحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية والسياسية والارتقاء إلى المستوى المتميز في العلاقات بين الجانبين.

وتابع أن اتفاق الطرفين على أهمية التوافق والتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاثة، موضحا أن هناك توافق في وجهات النظر بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

