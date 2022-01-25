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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة رسالة بخط يد شاروخان لوكيل سفريات مصري: شكرا على لطفك مع بنت وطني

صورة شاروخان الموقعة
صورة شاروخان الموقعة للوكيل المصري

في لفتة طيبة لنجم بوليوود، أرسل شاروخان رسالة بخط يده إلى وكيل سفريات مصري ليشكره على كرمه مع مواطنة هندية ساعدها كثيرا أثناء التحضير لزيارتها لمصر.

نشرت مواطنة هندية تغريدة عبر تويتر تحكي فيها عن قصة تعاون وكيل سفريات مصري معها، وتسهيله عليها أمر دفع تكاليف رحلة سياحية بعد تعثر إرسالها الأموال مباشرة، وتحمله مسئولية سفرها بنبل شديد منه. 

وبحسب مواقع هندية، فإن شاروخان أرسل للسيدة رسالة شكر بيده يعبر فيها عن امتنانه للتصرف النبيل من المواطن المصري مع السائحة الهندية، وثقته فيها "لأنها من بلد شاروخان" على حد وصفه لها. 

أرسل شاروخان إلى السيدة صورة له تحمل إمضائه، استجابة له للقصة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، عن وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من الدفع مقدما، فيما كانت تسعى لتحويل الأموال له لكن واجهتها مشكلات في الدفع. 

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أبلغ الشخص المصري السيدة بأنه سيكمل إجراءات الحجز لها دون الحصول على أموال مسبقا لثقته الشديدة بها لأنها من بلد شاروخان، وسمح لها تسددها في وقت لاحق. 

علم شاروخان بالواقعة، وكانت استجابته إيجابية بشكل لاقى إعجاب محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في رسالته لوكيل السفريات المصري:" شكرا على لطفك مع مواطنتي الهندية.. تصرفك يدل على كرم كبير منك.. أرجو أن تتكاثر الأرواح الطيبة مثلك". 

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