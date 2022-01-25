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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة شهيد كرداسة: عامر رأى رؤيا قبل استشهاده بإنه هيدخل الجنة.. فيديو

صدى البلد

قالت نجلا سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، إن زوجها الشهيد رأى روايا بانه سيدخل الجنة، قبل استشهاده، وبعد تلك الرؤى تاكد انه سينال الشهادة.

وأضافت نجلا سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، والذي استشهد عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14/8/2014، ان ذكرى عيد زواجهم توافق يوم 13 قبل استشهاد زوجها بيوم واحد فقط، مضيفه بانها لم تتمكن من الاحتفال مع زوجها بهذه المناسبه نظرا للظروف الامنية التى كانت تشهدها البلاد فى تلك الفترة نظرا لطبيعه عمله بجهاز الشرطة .

وأكدت نجلا في حوار مع "صدى البلد"، أن الشهيد اتصل بها قبل استشهاده بيوم وأخبرته أنها تريد أن تقضى اليوم معه، كما قامت والده الشهيد بالاتصال به أيضًا، وأخبرته أنها تريد أن تراه ولكنه قال لها: “نخليها لبكره لكن والدته أصرت على مقابلته”.

واستردت قائلة: "بالفعل قام الشهيد بمقابلة والدته، وبعد ذلك انصرف لمقابلتي، وفي طريقه قام أهالي منطقته بالدقي بالوقوف معه لأنه كان محبوبا في المنطقة".

وأضافت زوجة الشهيد: "عقب ذلك تلقى الشهيد مكالمة تليفونية من العمل أخبروه فيها بأن هناك حالة طوارئ ويجب أن يتوجه للقسم فورا".

وقالت : "عامر قالي في المكالمة انتظريني غدا محضرلك مفاجأة هتهز كيانك".

وأضافت زوجة الشهيد، أنها خلال العامين الماضيين دائما كان يراودها حلم مخيف، وكانت على يقين بانها ستفقد زوجها وأنه سيستشهد".

زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود العميد عامر عبد المقصود مأمور قسم شرطة كرداسة قسم شرطة كرداسة

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