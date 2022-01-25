ويجز: مصروفي كان ٢٠ جنيه ..وأنا شخص أناني.. فيديو

حل مغني الراب أحمد علي "ويجز"، ضيفا على الإعلامي أنس بوخش، اليوم الثلاثاء، في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحدث ويجز عن طفولته ومشواره الغنائي الناجح، والعوامل التي كانت سببا في شهرته وتحقيق أحلامه في فترة قصيرة خاصة أن عمره حاليا 23 عاما.

وقال ويجز إنه لم يكن متخذا قرار احتراف الغناء في صغره، لكن الفرصة أتيحت أمامه فتمسك بها وحقق ما وصل إليه اليوم.

ووصف ويجز في حواره مع أنس بوخش بأنها كانت صعبة، لكن علاقته بأسرته "زي العسل" على جد وصفه، كاشفا عن عدد أشقائه وعلاقته بوالده ووالدته.

وأوضح ويجز أنه يمتلك 6 أشقاء من زيجتين لوالده، وأن أحدهما يقيم معه، مشيرا إلى أن والده كان يعامله بشيء من الحدة في صغره حتى يتعلم ويبحث عن وظيفة يتحمل من خلالها المسئولية.

ووصف ويجز نفسه بـ"الأناني" خاصة في العلاقات الاجتماعية، لأن ظروف عمل والده أجبرته على التنقل كثيرا فأصبح غير قادر على إقامة صداقات دائمة واتخذ قرار بالتفكير في نفسه فقط دون محاولة الإبقاء على أي علاقة بشكل مقرب دائما.

وكشف ويجز عن مصروفه في صغره قائلا:" كنت بمشي بـ 20 جنيه .. وحاليا لا أرغب في أكثر مما أمتلك"، موضحا أنه يمتلك طموحات وأحلام لكنه لا يتطلع إلى شيء تحديدا.

وأكد ويجز على أنه تربي بقيم معينة في منطقته وفي الإسكندرية، لكن مع سفرياته وتنقلاته الكثيرة خارج مصر اكتشف مدى حجم التضييق الذي كان يعانيه، وحاليا يتصرف بما يراه مناسبا له وفقا لمعاييره الخاصة.

وأكد ويجز على أنه لا يرغب في أن يخطو خطاه أي شخص خاصة في الأمور الخاطئة قائلا:" أنا مبحبش حد يقلدني في حاجة غلط بعملها.. أنا راجل أرتيست بتسمع في مصر وعندي قاعدة جماهيرية كبيرة مش عايز أضرها".