عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز: مصروفي كان ٢٠ جنيه ..وأنا شخص أناني.. فيديو

ويجز وأنس بوخش
ويجز وأنس بوخش

حل مغني الراب أحمد علي "ويجز"، ضيفا على الإعلامي أنس بوخش، اليوم الثلاثاء، في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحدث ويجز عن طفولته ومشواره الغنائي الناجح، والعوامل التي كانت سببا في شهرته وتحقيق أحلامه في فترة قصيرة خاصة أن عمره حاليا 23 عاما. 

وقال ويجز إنه لم يكن متخذا قرار احتراف الغناء في صغره، لكن الفرصة أتيحت أمامه فتمسك بها وحقق ما وصل إليه اليوم. 

ووصف ويجز في حواره مع أنس بوخش بأنها كانت صعبة، لكن علاقته بأسرته "زي العسل" على جد وصفه، كاشفا عن عدد أشقائه وعلاقته بوالده ووالدته. 

وأوضح ويجز أنه يمتلك 6 أشقاء من زيجتين لوالده، وأن أحدهما يقيم معه، مشيرا إلى أن والده كان يعامله بشيء من الحدة في صغره حتى يتعلم ويبحث عن وظيفة يتحمل من خلالها المسئولية. 

ووصف ويجز نفسه بـ"الأناني" خاصة في العلاقات الاجتماعية، لأن ظروف عمل والده أجبرته على التنقل كثيرا فأصبح غير قادر على إقامة صداقات دائمة واتخذ قرار بالتفكير في نفسه فقط دون محاولة الإبقاء على أي علاقة بشكل مقرب دائما.

وكشف ويجز عن مصروفه في صغره قائلا:" كنت بمشي بـ 20 جنيه .. وحاليا لا أرغب في أكثر مما أمتلك"، موضحا أنه يمتلك طموحات وأحلام لكنه لا يتطلع إلى شيء تحديدا. 

وأكد ويجز على أنه تربي بقيم معينة في منطقته وفي الإسكندرية، لكن مع سفرياته وتنقلاته الكثيرة خارج مصر اكتشف مدى حجم التضييق الذي كان يعانيه، وحاليا يتصرف بما يراه مناسبا له وفقا لمعاييره الخاصة. 

وأكد ويجز على أنه لا يرغب في أن يخطو خطاه أي شخص خاصة في الأمور الخاطئة قائلا:" أنا مبحبش حد يقلدني في حاجة غلط بعملها.. أنا راجل أرتيست بتسمع في مصر وعندي قاعدة جماهيرية كبيرة مش عايز أضرها". 

ويجز أنس بوخش أغاني ويجز احمد علي كيفى كده الراب

ترشيحاتنا

طقس سييء.. محافظ الإسكندرية: استمرار أداء امتحانات نصف العام في المدارس غدا

الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان للجنة القيم بعد فصله من مستقبل وطن

ملياردير يفجر مفاجأة: أمريكا ستنهار أمام الصين

تامر أمين: تعامل الجمهور مع فيلم أصحاب ولا أعز أثبت نخوة المصريين.. فيديو

لمناقشة ملف إيران وبحث إمداد أوروبا بالغاز..أمير قطر يعتزم زيارة الولايات المتحدة نهاية يناير

إطلاق نار كثيف بالقرب من المقر الرئيسي لقوات الأمن في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

"حالته مستقرة ".. نقل ساديو ماني للمستشفى أثناء لقاء الرأس الأخضر

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

بارتفاع متر.. عاصفة ثلجية تحاصر 5 آلاف سيارة في اليونان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

فيديو

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

فيديو جراف.. انفجار شمسي يهدد بقطع الكهرباء والإتصالات عن الأرض

قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ