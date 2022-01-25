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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد صلاح الدين يوجه رسالة للمنتخب قبل مبارة كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

قال كابتن  وليد صلاح الدين نجم منتخب مصر السابق، إن مباراة الغد الفاصلة التي تجمع  بين المنتخب المصري ونظيره منتخب كوت ديفوار ، ينبغي أن يتم خوضها بثقة في النفس، متنمنيا أن يتمكن المنتخب المصري من إحراز التقدم المنشود ". 


ولفت وليد صلاح الدين، في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة اون، إلى أن المنتخب  الوطني كان ولازال هو الملقب ب " أسياد إفريقيا "، والجماهير   المصرية لا تطلب شيئاً من المنتخب إلا الروح والجدعنة والقلب تماماً مثلما حدث مع منتخب  تونس في مباراته  أمام نيجيريا وأيضاً كما حدث في أداء جزر القمر  الذي كان رائعاً  وقام بملحمة بطولية   في الملعب ". 


وطالب صلاح الدين، أن يكون هناك كأساً بإسم الروح والاخلاص كونها المفتاح الاساسي  لاجتياز العقبات وتحقيق أفضل النتائج، قائلاً : " ده بس  اللي احنا طالبينه من اللاعبين ممكن نتفق أو نختلف على التشكيل والأداء، لكن محدش هيختلف  أنك بتلعب  بتشيرت  منتخب مصر   وخلفك 100  مليون  مشجع  وبالتالي     أهم شيء الروح ". 

وحول  أفضل من يتم إختياره في خط الهجوم ، قال : " ممكن نتفق أو نختلف على التشكيل الفني، ولكن لن يختلف أحد على المنتخب، وأفضل أن يكون صلاح ومصطفى محمد ورمضان صبحي في الهجوم، ولكن كيروش لديه قناعات معينة ومعندناش مشكلة في اختيارات كيروش".

https://fb.watch/aM7wIAMOa2/
 

وليد صلاح الدين منتخب مصر لميس الحديدي منتخب كوت ديفوار اخبار التوك شو

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