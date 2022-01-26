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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق التنمية الحضرية : نتسابق من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين|فيديو

مشروعات الإسكان
مشروعات الإسكان

قال المهندس خالد صديق، رئس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق قام بعمل حصر للمشروعات غير المخططة في القاهرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يريد أن تكون هناك أماكن غير مخططة أو شكل عمراني غير جيد داخل القاهرة.

 

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الصندوق يقوم بعمل مراحل عاجلة وسنقوم فيها بعمل 42 ألف وحدة سكنية والمرحلة الثانية 40 ألف وحدة.

 

وتابع خالد صديق، أنه نتسابق من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدا أنه يتم الهجوم علينا ببعض الأحياء  واتهامات بأنه سنشرد المواطنين وسنبيع الأراضي للأجانب، أو ان المشروع ليس للطبقة البسيطة، وانه مخصص لفئة معينة.

 

 باستكمال مشروعات

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن الصندوق يقوم بإعادة تخطيط المناطق العشوائية وإقامة مجتمعات جديدة بدلا منها، مؤكدا أن أمريكا أرسلت مندوبين لرؤية المشروعات ولدينا طلبات أيضا من إنجلترا واليابان.

 

الرئيس السيسي الأوضاع المعيشية خالد صديق وحدة سكنية مشروعات

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