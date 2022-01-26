البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

أثارت قرارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بتغيير مراكز اللاعبين في المنتحب المصري.

وظهر ذلك من خلال أكثر من حالة في الفترة الماضية، عندما دفع كارلوس كيروش بمهاجم النادي الأهلي محمد شريف في مركز الجناح أو المهاجم الأيسر بمعنى أدق، وكذلك في مباراة مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية الجارية حينما دفع بنجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، في مركز المهاجم، بينما لعب مهاجم جالاتا سراي مصطفى محمد في مركز الجناج، ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا في خط الوسط بدلا من الجناح.

ولكن على الرغم من أن قرارات كيروش مع منتخب مصر لم تسفر عن النتائج المطلوبة بالشكل الملحوظ، إلا أن فكرة تغيير مراكز اللاعبين لطالما حول العديد من اللاعبين المتوسطين أو "العاديين" إلى نجوم وربما أساطير في مراكزهم الجديدة.

وتتناول هذه الحلقة من برنامج "البابا"، فكرة مراكز اللاعبين بشكل عام سواء في الملاعب المصرية والأوروبية على مر تاريخها القريب وبأكثر من زاوية.

وتناقش الحلقة بداية كيفية اختيار اللاعبين لكل مركز في قطاعات الناشئين، ومتى يضطر المدربون إلى تغيير مراكز لاعبيهم وتأثير ذلك على اللاعبين وأدائهم، من ثم تنتقل بنا إلى قصص اللاعبين الذين تألقوا وتفجرت مواهبهم عقب تغيير مراكزهم، مثل تييري هنري ومدربه أرسين فينجر، وسيرجيو راموس ومورينيو، وجاريث بيل وإيدرسون مورايش وآشلي كول، أندريه بيرلو ومدربه في أيه سي ميلان، كارلو أنشيلوتي، وبول سكولز والسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، وغيرهم.

وكذلك اللاعبون الذين كان من الممكن إذا غيروا من مركزهم في الملعب أن يأخذ مسيرتهم منحنى أفضل، على سبيل المثال ديفيد بيكهام ومارسيلو، وأيضا لاعبون يمكن أن يغيروا مركزهم الحالي مثل أداما تراوري لاعب وولفرهامتون الإنجليزي وألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي.

حتى نصل في نهاية الحلقة إلى التطور الجاري في أوروبا بشأن "مراكز اللاعبين"، وكيف يدربون الناشئين على اللعب في أكثر من مركز، وحتى في الفرق الأولى من خلال استعراض دور البرتغالي برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بالإضافة إلى دور الأرقام في تحديد مركز اللاعب أو تغييره، مثل قصة الغيني نابي كيتا مع ليفربول.

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش اليوم الأربعاء مباراة دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب كوت ديفوار، حيث يأمل المصريون أن يتخلى كيروش عن فلسفته الزائدة ويحسن استخدام لاعبيه للمضي قدما في البطولة وتقديم أفضل أداء ممكن.

برنامج “البابا” من إعداد وتقديم حسام حسن، وتصوير عز حسين، ومونتاج غفران رفاعي.