أخبار الرياضة.. مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك.. صلاح يرد على تصريحات ماني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك
كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون.
محمد صلاح يرد على تصريحات ساديو ماني ضاحكاً: تأهلتم بهدف من ركلة جزاء|فيديو
علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني .
لجنة وزارة الرياضة تؤكد صحة عضويات نادي الزمالك قبل الانتخابات
قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق ، ان لجنة من وزارة الشباب والرياضة المكلفة بمراجعة وتنقية العضويات داخل نادي الزمالك والتي وصلت لقرابة عشرين ألف عضوية قد انتهت من عملها ، حيث أكدت أن العضويات كلها سليمة ولها حق التصويت في الانتخابات .
فيوتشر يرفض انتقال عمر كمال للأهلي
قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن إدارة نادي فيوتشر رفضت انتقال لاعبه الدولي عمر كمال عبد الواحد للأهلي .
ياسر ريان: لست مع رحيل كيروش عن تدريب الفراعنة.. ومشكلته تغيير مراكز اللاعبين|فيديو
قال ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة مصر ضد كوت ديفوار، رغم صعوبتها إلا حظوظ الفراعنة فيها كبيرة للتأهل لدور الثمانية، خاصة أن المنافس ليس من منتخبات شمال إفريقيا، التي دائمًا ما تغلب على مبارياتها الصعوبة والقوة.