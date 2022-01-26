عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك.. صلاح يرد على تصريحات ماني

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك

كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون.

محمد صلاح يرد على تصريحات ساديو ماني ضاحكاً: تأهلتم بهدف من ركلة جزاء|فيديو

علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني .

لجنة وزارة الرياضة تؤكد صحة عضويات نادي الزمالك قبل الانتخابات

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق ، ان لجنة من وزارة الشباب والرياضة المكلفة بمراجعة وتنقية العضويات داخل نادي الزمالك  والتي وصلت لقرابة عشرين ألف عضوية قد انتهت من عملها ، حيث أكدت أن العضويات كلها سليمة ولها حق التصويت في الانتخابات .

فيوتشر يرفض انتقال عمر كمال للأهلي

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن إدارة نادي فيوتشر رفضت انتقال لاعبه الدولي عمر كمال عبد الواحد للأهلي .

ياسر ريان: لست مع رحيل كيروش عن تدريب الفراعنة.. ومشكلته تغيير مراكز اللاعبين|فيديو

قال ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة مصر ضد كوت ديفوار، رغم صعوبتها إلا حظوظ الفراعنة فيها كبيرة للتأهل لدور الثمانية، خاصة أن المنافس ليس من منتخبات شمال إفريقيا، التي دائمًا ما تغلب على مبارياتها الصعوبة والقوة.

 

ترشيحاتنا

وفاة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

انفجار قوي يهز العاصمة اليونانية أثينا

مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

وزيرة التخطيط: كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر 151.7 جنيه للصحة والتعليم والدعم

حزب الليكود يرتب صفوفه لإسقاط حكومة بينت

زوج يقتل زوجته بالشارع ثم تدهسه سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ