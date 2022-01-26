أخبار الرياضة.. مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك.. صلاح يرد على تصريحات ماني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون.

علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني .

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق ، ان لجنة من وزارة الشباب والرياضة المكلفة بمراجعة وتنقية العضويات داخل نادي الزمالك والتي وصلت لقرابة عشرين ألف عضوية قد انتهت من عملها ، حيث أكدت أن العضويات كلها سليمة ولها حق التصويت في الانتخابات .

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن إدارة نادي فيوتشر رفضت انتقال لاعبه الدولي عمر كمال عبد الواحد للأهلي .

قال ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة مصر ضد كوت ديفوار، رغم صعوبتها إلا حظوظ الفراعنة فيها كبيرة للتأهل لدور الثمانية، خاصة أن المنافس ليس من منتخبات شمال إفريقيا، التي دائمًا ما تغلب على مبارياتها الصعوبة والقوة.