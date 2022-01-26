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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب اليوم بالأسواق العالمية | اعرافها

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم بالأسواق العالمية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين تبقي التوترات المحيطة بأوكرانيا سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية على سعر 1847.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الـ19 من نوفمبر أمس الثلاثاء.
 

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وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1848.30 دولار للأوقية.

تختتم اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي تستمر يومين، في وقت لاحق اليوم واستوعبت العقود الآجلة للأموال الاتحادية بالكامل أثر رفع للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وثلاثة إجراءات رفع تالية خلال العام.

وعلى الرغم من أن الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرص البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن رفع الفائدة الأمريكية المتوقع قد يعطل الانتعاش الاقتصادي في اقتصادات آسيا الناشئة ويبقي الضغط على واضعي السياسات للتحسب من خطر هروب رؤوس الأموال.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا في حين صعد زعماء غربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أي صدمة في إمدادات الطاقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.68 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 2184.34 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1025.36 دولار للأوقية.

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