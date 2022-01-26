رئيس تضامن النواب ناعيا ياسر رزق: نقدر الأقلام الوطنية المدافعة عن الحق

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وفقيد الصحافة المصرية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، فى بيان له اليوم: “فقدنا منبر لصوت الحق ونحن نقدر الأقلام الوطنية التي دائما تدافع عن صوت الحق وإعلائه”.

وتقدم القصبي بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.