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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

استئصال رئة أم أزمة قلبية.. آخر اللحظات في حياة ياسر رزق

ياسر رزق
ياسر رزق

خبر صادم للوسط الصحفي والإعلامي ، بعد الإعلان عن وفاة ياسر رزق الكاتب الصحفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ، صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أنهت حياته عن عمر يناهز 58 عاماً . 

تفاصيل وفاة ياسر رزق جاءت سريعة ولم يمهله القدر العلاج لفترة طويلة، فكان الكاتب الصحفي يعاني من مشكلة بالقلب سابقاً ويخضع لعلاج وأجرى عملية قلب مفتوح في فرنسا، لكنه أمس تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء لإسعافه، ثم عاد إلى منزله بمدينة الصحفيين في التجمع الخامس مساء أمس، وبعدها توفي في منزله بساعات قليلة صباح اليوم  .

ياسر رزق

قسطرة بالقلب

وأكد الكاتب الصحفى جمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن الكاتب الصحفى الكبير  ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الاخبار كان يستعد لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.

وقال أن القدر لم يمهل الكاتب الصحفى وانتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن مشددا على أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية طارئة ألمت به فجر اليوم تم نقله على اثرها للمستشفى.

استئصال جزء من الرئة

أما أسامة هيكل  وزير الاعلام السابق فقد كشف عن بعض تفاصيل مرض ياسر رزق، حيث أكد أنه أجرى جراحة صعبة وتم استئصال جزء من الرئة، وكتب على حسابه الشخصي :" ياسر مر خلال السنوات الاخيرة بظروف صحية صعبة وقاسية، وسافر لتجرى له جراحة صعبة استؤصل له فيها جزء من الرئة، ونجاه الله من خطر كبير .. وكان آخر لقاء لنا فى حفل توقيع كتابه “سنوات الخماسين” منذ ايام بدار الاوبرا، وعقب الاحتفال خرجنا لتناول العشاء مع اصدقاء آخرين، ولم نكن نعلم انه اللقاء الاخير .. وداعا يا ياسر .. وداعا ياصديقى وحبيبى.. ودعائى لك بالرحمة والمغفرة ودعائى لأمانى وابنائك بالصبر والسلوان".

ياسر رزق

جنازة ياسر رزق

مازال جثمان ياسر رزق يرقد في بيته منتظراً مثواه الأخير، فمن المقرر أن تشيع جنازة ياسر رزق غداً من مسجد المشير طنطاوي كما سيقام العزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد المشير .

اخر كتاب لياسر رزق

ويعد الراحل ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي وصدر له قبل وفاته بأيام كتاب “سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص” والذي يتضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيًا لأحداث حقبة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، ومعلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفي وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.

ياسر رزق
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