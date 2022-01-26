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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوبتستخدمه والالم بيستمر .. إليك طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان

طريقة تحضير القرنفل
طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان حيث أنه من 
أشهر المواد المستخدمة في علاج آلام الأسنان واللثة وقتل الميكروبات الضارة داخل الفم مما يحميه من أمراض كثيرة

ورغم فوائد القرنفل العديدة فى علاج مشاكل الفم إلا أن بعض الأشخاص لا يتحسنون بعد استخدامه ويظل الألم مستمرا ويرجع هذا لعدم معرفتهم بـ طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان وفقا لما جاء في موقع “ carrumdownsdental”.

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طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان .. الأولى
أسهل طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان هى طحن فص قرنفل كامل بلطف ثم وضعه مباشرة على السن مكان الألم، مع إغلاق فمك وامسكه بين أسنانك العلوية والسفلية.
اصنع عجينة من القرنفل المطحون وأضف بضع قطرات من زيت الزيتون وضع العجينة مباشرة على السن.
إذا كان لديك زيت القرنفل يمكنك ضع بضع قطرات من الزيت على كرة قطنية وضعها على السن أو المنطقة المتألمة، مع أي من هذه الطرق.

طريقة تحضير القرنفل لوجع الأسنان.. الثانية

شاي القرنفل له رائحة حارة ونكهة غنية، والأهم من ذلك أنه يمكن أن يساعد في علاج وجع أسنانك رغم عدم وجود جرعة محددة من شاي القرنفل موصى بها لعلاج وجع الأسنان، إلا أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من القرنفل في 500 مل من الماء الساخن، يُنصح بعدم تناول الشاي بكميات كبيرة لأن القرنفل قد يكون له تأثيرات مضادة للتخثر وهذا يعني أنه يمكن أن ينقص دمك، وهو أمر جيد بطريقة ما ، لكن ليس دائمًا.

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