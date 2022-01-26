بحث أوضاع الطلاب العراقيين بالجامعة.. إدارة الوافدين بالمنصورة فى سفارة بغداد بالقاهرة

قام وفد من إدارة الوافدين بجامعة المنصورة يضم الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين والأستاذ عمرو فاضل مسؤل شئون الطلاب الوافدين وسرمد اسماعيل خليل مسئول الجالية العراقية بجامعة المنصورة بزيارة سفارة دولة العراق بالقاهرة .

جاء ذلك فى ظل إهتمام جامعة المنصورة بزيادة اعداد الطلاب الدارسين بالجامعة و فى إطار سعى جامعة المنصوره فى التحول من الإقليمية إلى العالمية بما لديها من إمكانيات ضخمة من موارد بشرية و بنية أساسية تعكس تطويرا ملموسا فى فلسفة التعليم داخل الجامعة و فى إطار سلسلة من الزيارت المتتالية لسفارات الدول المهتمة بملف التعليم وبتكليف من الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة .

وكان في استقبال الوفد الدكتور احمد نايف الدليمي سفير دولة العراق بجمهورية مصر العربية والدكتور حسين كاظم حسين المحلق الثقافي لسفارة جمهورية العراق الدكتور ثامر عطب مجيلي نائب القنصل العراقي.

وقد استهدفت الزيارة بحث أوضاع الطلاب العراقيين بجامعة المنصورة والرغبة المشتركة من الجانبين لزيادة أعداد الطلاب العراقيين للدراسة بالجامعة و مناقشة أوضاع الطلاب الدارسين فى الفترة الحالية و حل أى مشكلات يواجهونها.

وعرض الدكتور أحمد أنور العدل كافه الانشطه والخدمات التي تقدمها اداره الوافدين للطلاب والاقسام داخل كل كلية علي مستوي الجامعه سواء ان كانت برامج مميزه "ساعات معتمده" أو البرامج العاديه وكافة الامكانات التي تقدمها الجامعه.

كما تم دعوة السفير للمشاركة في افتتاح ملتقى الصداقة الدولي الاول الذي تنظمه جامعة المنصورة خلال شهر فبراير مبينا الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

كما أعرب السفير عن سعادته لهذه الزيارة متمنيا دوام التوفيق للطلاب العراقيين ومزيد من التقدم والنجاح الدائم لجامعة المنصورة لما تقدمه لجميع الطلاب الدارسين.

كما استقبلت الدكتورة هاجر سيف النصر وفد جامعة المنصورة وتم بحث العديد من الامور التي تخص الطلاب الوافدين ومشاركة الادارة في ملتقى الصداقة الدولي الاول بالجامعة.

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