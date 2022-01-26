عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفقدت جناح الطفل بمعرض الكتاب.. وزيرة الثقافة: النشء يحظى باهتمام الدولة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنشطة الطفل انشطة الاطفال بالقاعة المخصصة لهم بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومصطفى غنايم منسق الفعاليات الثقافية لأنشطة الطفل بالمعرض.

وقالت عبد الدايم ان النشء يحظى باهتمام خاص فى هذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك في ضوء التوجه العام للدولة وادراك قيمة وضرورة بناء الاجيال الجديدة لإقامة مجتمع متقدم علي كافة الأصعدة ،

 واضافت ان الخدمات التي يضمها جناح الطفل تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتقنيات المتطورة ، مشيرة انها تشهد لاول مرة استخدام أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث يمكن للأطفال ورواد القاعة مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات الابعاد الثلاثية ، الى جانب ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس .  

وكانت فعاليات افتتاح جناح الطفل قد تضمنت العديد من الأنشطة الفنية منها "فنون متنوعة للأطفال من ذوي الهمم"، "كورال أطفال لفرقة غنوة من محافظة الإسكندرية، تضمنت عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية الوطنية.

يذكر أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل بمعرض الكتاب يتضمن اربعة اركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية ، الورش الفنية والعروض المسرحية.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنشطة الطفل انشطة الاطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب لدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بعد سلسلة من الفضائح.. جونسون يكشف عن مصيره في بريطانيا

يراقب مفاوضاته مع الأهلى.. الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

دعاء البرد الشديد .. كلمات لا ترد وتغفر الذنوب

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام وتتقدم إلى مصر والسعودية.. تفاصيل

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

الحكومة: لدينا 73مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ونتعاقد على عقارات لعلاج المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ