عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

آثار العاصفة هبة
آثار العاصفة هبة في مطروح

العاصفة هبة.. عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام في الوقت الحالي ومن المقرر وفقًا لتنؤات الأرصاد أن تصل إى مصر والسعودية اليوم.

العاصفة الثلجية هبة، بحسب تقرير نشرته قناة العربية اليوم، صنفت من الدرجة الرابعة، حيث تبدأ قوتها في التصاعد بدءً من اليوم وحتى عدة أيام مقبلة.

وبدأت العاصفة تجتاح لبنان والأردن حيث شهدت البلدين تساقط كثيف للثلوج على الجبال والمنازل، كما وصلت إلى مخيمات اللاجئين الحدودية، وفي طريقها إلى فلسطين.

والمنخفض الجوي "هبة" قادم من تركيا واليونان بعدما شل الحركة فيهما، فيما توقع خبراء الأرصاد أن تأثيره فى بلاد الشام قد يتسبب عدة إغلاقات وتوقف فى الحركة العامة.

لماذا سُميت العاصفة هبة ؟

جرى العُرف عالميا على تسمية العواصف والإعصارات بأسماء نسائية وربما رقيقة أيضًا، مثل كاترينا وميتس ونانسي وإيدا، وساندي وإيمي، وهي أسماء لأقوى الأعاصير المدمرة في العالم، فضلُا عن تسونامي الذي ضرب شرق آسيا.

ويوضح علماء الأرصاد أن استخدام الأسماء الرقيقة في وصف العواصف والأعاصير، يكون من باب التفاؤل لعدم حدوث تأثيرات مدمرة لها.

بينما تواتر تاريخيا أن الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية كانو يسمون الأعاصير بأسماء زوجاتهم وأمهاتهم.

ولم تكن هبة هي العاصفة المجنونة ذات الإسم الرقيق من نوعها التي تضرب البلاد العربية بل سبقتها نورا وهدى.

ماذا فعلت هبة في مصر؟

العاصفة هبة وفقًا لتقارير الأرصاد لم تصل بكامل قوتها إلى مصر، بل سبقتها اضطراباتها وتقلباتها الجوية التي بدأت مع صباح اليوم الأربعاء.

في مطروح، شوهدت الثلوج تغطي الأرض بكثافة وتم تداول صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد لم تشهده محافظات مصر منذ سنوات.

ثلوج مطروح 
محافظر مطروح

وعن الإنخفاض الأكبر في درجات الحرارة قالت منار غانم، أن الطقس سيكون شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية ، معقبةً أن انخفاض درجات الحرارة ستؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر وذلك  في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة فيها 3 تحت الصفر. 

وفي الاسكندرية، أكد محمد الشريف، محافظ الإقليم، أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي  وشنايش الأمطار. لافتاً الى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق. 

وفي الوقت الحالي، تواجه كافة المدن والمحافظات المصرية حالة من عدم الاستقرار وهطول كثيف للأمطار، ما استدعى المحافظات إلى رفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيء وتسيير الحركة بالشوارع.

العاصفة هبة العاصفة الثلجية هبة لماذا س ميت العاصفة هبة الأرصاد الجوية حالة الطقس

ترشيحاتنا

أمريكا تهدد بيلاروسيا برد عسكري حاسم.. تفاصيل

ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها .. الإفتاء تجيب

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي

الرئيس السيسي في الإمارات.. مصير واحد وعلاقات أخوية وطيدة بين البلدين

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير والصغرى في القاهرة 5

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ