ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

العاصفة هبة.. عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام في الوقت الحالي ومن المقرر وفقًا لتنؤات الأرصاد أن تصل إى مصر والسعودية اليوم.

العاصفة الثلجية هبة، بحسب تقرير نشرته قناة العربية اليوم، صنفت من الدرجة الرابعة، حيث تبدأ قوتها في التصاعد بدءً من اليوم وحتى عدة أيام مقبلة.

وبدأت العاصفة تجتاح لبنان والأردن حيث شهدت البلدين تساقط كثيف للثلوج على الجبال والمنازل، كما وصلت إلى مخيمات اللاجئين الحدودية، وفي طريقها إلى فلسطين.

والمنخفض الجوي "هبة" قادم من تركيا واليونان بعدما شل الحركة فيهما، فيما توقع خبراء الأرصاد أن تأثيره فى بلاد الشام قد يتسبب عدة إغلاقات وتوقف فى الحركة العامة.

لماذا سُميت العاصفة هبة ؟

جرى العُرف عالميا على تسمية العواصف والإعصارات بأسماء نسائية وربما رقيقة أيضًا، مثل كاترينا وميتس ونانسي وإيدا، وساندي وإيمي، وهي أسماء لأقوى الأعاصير المدمرة في العالم، فضلُا عن تسونامي الذي ضرب شرق آسيا.

ويوضح علماء الأرصاد أن استخدام الأسماء الرقيقة في وصف العواصف والأعاصير، يكون من باب التفاؤل لعدم حدوث تأثيرات مدمرة لها.

بينما تواتر تاريخيا أن الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية كانو يسمون الأعاصير بأسماء زوجاتهم وأمهاتهم.

ولم تكن هبة هي العاصفة المجنونة ذات الإسم الرقيق من نوعها التي تضرب البلاد العربية بل سبقتها نورا وهدى.

ماذا فعلت هبة في مصر؟

العاصفة هبة وفقًا لتقارير الأرصاد لم تصل بكامل قوتها إلى مصر، بل سبقتها اضطراباتها وتقلباتها الجوية التي بدأت مع صباح اليوم الأربعاء.

في مطروح، شوهدت الثلوج تغطي الأرض بكثافة وتم تداول صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد لم تشهده محافظات مصر منذ سنوات.

ثلوج مطروح

محافظر مطروح

وعن الإنخفاض الأكبر في درجات الحرارة قالت منار غانم، أن الطقس سيكون شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية ، معقبةً أن انخفاض درجات الحرارة ستؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر وذلك في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة فيها 3 تحت الصفر.

وفي الاسكندرية، أكد محمد الشريف، محافظ الإقليم، أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار. لافتاً الى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وفي الوقت الحالي، تواجه كافة المدن والمحافظات المصرية حالة من عدم الاستقرار وهطول كثيف للأمطار، ما استدعى المحافظات إلى رفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيء وتسيير الحركة بالشوارع.