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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من غدٍ.. الأرصاد : تحسن نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الأمطار | فيديو

الطقس السيئ
الطقس السيئ

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد إنتهاء الطقس السيئ، موضحة أنه بدءا من غدٍ الخميس سيكون هناك تحسن نسبي في درجات الحرارة، وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة 15 درجة، ولكن الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وقالت  «إيمان شاكر»، خلال تصريحات لـ «اكسترا نيوز»، إن هناك تساقط الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد، على معظم أنحاء الجمهورية، موضحة أن مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ أكثر المناطق تشهد سقوط للأمطار.

تقلبات الجوية في الساعات المقبلة

وأضافت  مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية في الساعات المقبلة، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمى إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.

الأرصاد الجوية

وأوضحت أنه مع نشاط الرياح يكون الإحساس بالانخفاض أقل بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أن الطقس يكون شديد البرودة سواء طوال اليوم، نتيجة غياب أشعة الشمس معظم فترات اليوم.

الأرصاد الجوية الأرصاد امطار غزيرة درجات الحرارة الطقس السيئ الامطار التقلبات الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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