عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بدءا من الغد وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تساقط بالأمطار مصحوبة بالبرد، وحاليا بالفعل تسقط على مناطق بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون تلك الأمطار غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، كما أن هناك بعض المناطق من القاهرة الكبرى تتعرض لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

 

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.

 

وتابعت إيمان شاكر، أن  أنه بدءا من غدٍ سيكون هناك تحسن نسبي بدرجات الحرارة، وتسجل 15 درجة، وبالنسبة للأمطار فهي مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ولن يكون هناك أمطار على القاهرة.

 

نشاط الرياح

وأشارت مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى انه مع نشاط الرياح يكون الإحساس بالانخفاض أقل بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن الطقس يكون شديد البرودة سواء خلال النهار أو الليل، نتيجة غياب أشعة الشمس معظم فترات اليوم.

 

هيئة الأرصاد الجوية كفر الشيخ الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

أنا خايفة .. أمينة خليل تخضع لـ مسحة كورونا |شاهد

السجن الأكبر عالميًا لعناصر داعش بسوريا.. لماذا هاجمت عناصر التنظيم معتقل الحسكة؟

دراسة: قوة انفجار بركان تونجا الأخير توازي 24 مليون طنا من الـ"تي إن تي"

مسئول بـ"الصناعة": الاتحاد الأوروبي لم يطعن ضد اشتراطات مصر لتسجيل الواردات| خاص

النيابة تأمر بحبس المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

أمريكا تسلم روسيا الرد على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

عودة فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

صفقة بـ 10 ملايين جنيه.. سقوط عصابة الهيروين والشابو بالإسماعيلية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى كأس أمم إفريقيا 2021

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير والصغرى في القاهرة 5

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

فيديو

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ