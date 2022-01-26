الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بدءا من الغد وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تساقط بالأمطار مصحوبة بالبرد، وحاليا بالفعل تسقط على مناطق بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون تلك الأمطار غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، كما أن هناك بعض المناطق من القاهرة الكبرى تتعرض لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن البلاد اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية، وتلك التقلبات لها أكثر من عنصر، ومنها الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع ان تصل العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.

وتابعت إيمان شاكر، أن أنه بدءا من غدٍ سيكون هناك تحسن نسبي بدرجات الحرارة، وتسجل 15 درجة، وبالنسبة للأمطار فهي مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ولن يكون هناك أمطار على القاهرة.

نشاط الرياح

وأشارت مدير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى انه مع نشاط الرياح يكون الإحساس بالانخفاض أقل بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن الطقس يكون شديد البرودة سواء خلال النهار أو الليل، نتيجة غياب أشعة الشمس معظم فترات اليوم.