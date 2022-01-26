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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر والإمارات تؤمنان بالاستقرار لبناء المستقبل في الإقليم العربي

الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة  الإماراتية أبو ظبي ولقائه شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مصر والامارات تربطهما علاقات قوية وقائمة علي الوعي والفهم المشترك، لافتة الى أن الرئيس السيسي حرص علي تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسة المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومة دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية  الحوثية علي مطار أبو ظبي.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن البلدان لديهما إيمان كامل بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل طريق لبناء المستقبل في الإقليم العربي ولهذا تعمل مصر والإمارات بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة جميع التحديات والتدخلات الخارجية، وأثمر هذا التعاون المصري الإماراتي عن دعم وتقوية الدولة الوطنية العربية في مواجهة التنظيمات والميليشيات الإرهابية والظلامية.

تضامن مصر مع الإمارات

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي اليوم، الأربعاء، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد ، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مجدداً سيادته في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

الرئيس السيسي الامارات صوت العرب السفير بسام راضي محمد بن زايد رئاسة الجمهورية دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد

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