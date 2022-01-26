الإنترنت البنكي.. خبير مصرفي: جميع أنواع المعاملات أصبح من الممكن إتمامها اون لاين

قال علاء أبو المجد، الخبير المصرفي، إن الإنترنت البنكى للأفراد هو جزء من أجزاء "التحول الرقمى"، مضيفا أن جميع أنواع المعاملات أصبح من الممكن إتمامها اون لاين مثل التحويلات بين الحسابات الشخصية والتحويلات لحسابات أخرى بنفس البنك وأيضا لبنوك أخرى.

وأضاف علاء أبو المجد، في مداخلة هاتفية عبر شاشة الحدث اليوم، أنه تتم إلكترونيا من خلال شبكة شركة عملاقة بالإضافة إلى طلب دفاتر الشيكات ووقف البطاقات وربط الشهادات والودائع وكسرها وغيره.

وتابع علاء ابو المجد، الخبير المصرفي، أن الكثير من المعاملات لا تحتاج الذهاب لفروع البنوك لإتمامها، وهذا جزء أيضا من أجزاء "الشمول المالى والتكنولوچيا المالية".