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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على عقوبات الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات..نوستالجيا| غادة عبد الرازق: لم أهتم بالدراسة وكنت بقول ماما رقاصة..تنظيم لقاءات علمية دولية لرفع تصنيف جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فاضل 6 أيام.. أول أيام شهر رجب فلكيا الأربعاء
أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير (يوم الرؤية).

بحث أوضاع الطلاب العراقيين بالجامعة.. إدارة الوافدين بالمنصورة فى سفارة بغداد بالقاهرة
قام وفد من إدارة الوافدين بجامعة المنصورة يضم الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين والأستاذ عمرو فاضل مسؤل شئون الطلاب الوافدين  وسرمد اسماعيل خليل  مسئول الجالية العراقية بجامعة المنصورة بزيارة سفارة دولة العراق بالقاهرة .

جامعة المنيا: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول تباعا بحد أقصى منتصف فبراير
طالب الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عمداء الكليات بسرعة التصحيح والرصد وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول تباعاً فور الانتهاء منها على الطلاب بحد أقصي منتصف فبراير القادم .

نوستالجيا| غادة عبد الرازق: لم أهتم بالدراسة وكنت بقول ماما رقاصة
لم تكن حياة الفنانة غادة عبد الرازق التعليمية تسير على أكمل وجه، حيث إنها أثناء فترة دراستها لم تكن الطالبة الناجحة والمتفوقة أثناء الدراسة ولكنها استطاعت بعد ذلك أن تتفوق فى حياتها العملية ومجال الفن، واستطاعت أن تنجح وتتفوق على الجميع، حيث تعد من أبرز نجوم الفن من النسائى.

محافظ دمياط توجه بتوفير أجواء آمنة وهادئة لطلاب الشهادة الإعدادية
عقد اليوم الدكتور "خالد خلف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجتماعاً موسعا، برؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة الإعدادية، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة.

تعرف على عقوبات الغش فى الامتحانات لطلاب الجامعات
بدأت الجامعات المصرية امتحانات نصف العام الدراسي الاول  للعام  الدراسي الجامعي 2021 - 2022 ,  وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى و البحث العلمى  ، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وكيل تعليم قنا تتابع موقف تنفيذ مدارس "حياة كريمة" في مركز قوص
قالت منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، إن ملف التعليم بصعيد مصر يشهد أزهى عصوره بطفرة هائلة تتحقق فى تشييد وصيانة المنشآت التعليمية التي حدثت خلال العامين الماضيين سواء من خلال الخطة العامة أو من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " حياة كريمة " والتي أصبحت وساما على صدر القيادة السياسية حققت من خلاله عدة نجاحات تنمية طالما حلم بها المواطن.

تنظيم لقاءات علمية دولية لرفع تصنيف جامعة حلوان
تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان  لقاءات علمية  بشكل شهري لتناول موضوعات بحثية لرفع التصنيف الدولي للجامعة وزيادة عدد الابحاث المنشورة دوليا ودعم الباحثين ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

 

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