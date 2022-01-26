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تعليم

جامعة المنيا: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول تباعا بحد أقصى منتصف فبراير

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا

طالب الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عمداء الكليات بسرعة التصحيح والرصد وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول تباعاً فور الانتهاء منها على الطلاب بحد أقصي منتصف فبراير القادم . 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بالقاعة الرئيسية للمجلس، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة .

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واشاد رئيس الجامعة ، بالجهد المبذول خلال الاختبارات الإلكترونية التي بدأتها الجامعة لأول مرة بكليتي الصيدلة والتمريض خلال هذا الفصل الدراسي، علي أن ينضم لهما كليتي الطب البشري وطب الأسنان في امتحانات نهاية هذا العام، ثم باقي كليات الجامعة بعد اكتمال تنفيذ الأسبقية الثانية لمركز الاختبارات الإلكترونية والتي ستضم 4600 جهاز حاسب مجهز داخل كبينة خشبية منفصلة لكل طالب يؤدي الاختبار الإلكتروني.

مقدما الشكر لجميع القائمين على الامتحانات بجميع الكليات على مجهوداتهم في سبيل إنجاح العملية التعليمية، مثمناً مجهوداتهم طوال فترة الامتحانات التي خاضها الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة طبقتها الجامعة داخل لجانها، وناقش المجلس انضباط منهجية النشر للأبحاث العلمية للباحثين بالمجلات العلمية العالمية للبحوث والدراسات، بحيث يشترط أن يكون النشر للباحث بمجلات علمية مرموقة ومحكمة وذات معامل تأثير ومعتمدة على قاعدة بيانات "سكوبس" وفقاً لشروط وقواعد إتمام عملية النشر وآليات تطبيقها، وبهذا يظهر مدى جودة المجلة ومكانتها العلمية بين المجلات الأخرى، بما يعزز التنافس والتطوير ورفع التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه طالب الدكتور عصام فرحات باستكمال الجهد المبذول في إنجاح العملية التعليمية بالترم الأول بمنظومة الكتاب الإلكتروني الجامعي، وضرورة تفاعل الأستاذ والطالب على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة بما تشمله من الكتاب الجامعي الإلكتروني والتطبيقات العملية والنظرية، مشيراً أنه سيتم إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات مباشرة والبدء في توزيع اسم المستخدم والرقم السري لكل طالب.

كما استعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة آخر تطورات أعمال الجودة بالكليات، والتجهيز لرفع ملفات كلية الطب إلكترونياً على منصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واستعداد كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة للتقدم ببرامجها وعقد لجان من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة لمتابعة أعمال الجودة بهذه الكليات، هذا إلى جانب انتظار التقرير الأولي لكلية الألسن بعد انتهاء زيارة هيئة ضمان الجودة لها خلال الشهر الماضي.

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