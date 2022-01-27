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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 1356 تجاوز سرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6503 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1356 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و188 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائى.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 

الحملات المرورية الادارة العامة للمرور حملات المرور تجاوز السرعة ضبط المخالفين

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