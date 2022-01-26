أبو جبل يكتسح تيرند تويتر بعد فوز مصر على كوت ديفوار

تصدر محمد أبو جبل ، حارس مرمى منتخب مصر تريند موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” بعد تأهل منتخب مصر إلي دور الـ8 ، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 .

ودشن عدد كبير من جمهور الكورة المصرية هاشتاج ابو جبل وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.



تفاصيل مباراة مصر وكوت ديفوار

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 15 خطف عمر مرموش كرة رائعة وسدد صاروخية من مسافة طويلة، ولكن منعت العارضة دخول الكرة مرمى المنتخب الايفواري.

ومرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح الذي لم ينتظر وسدد كرة رائعة على مرمى المنتخب الايفواري ولكن استطاع حارس المرمى من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة نظم الفراعنة كرة سريعة نحو مرمى كوت ديفوار، وصلت من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش تجاه عمر كمال عبد الواحد الذي انطلق وسدد كرة قوية ولكن وصلت ضعيفة في يد حارس المرمى.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة سدد محمد صلاح كرة صعبة على الحارس ولكن تعامل معها ومنعها من الدخول للمرمى.

أهدر عمرو السولية كرة هدف مؤكد في بداية شوط المباراة الثاني بعد انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي مرر الكرة للسولية الذي سدد كرة أعلى مرمى كوت ديفوار الذي كان منفرداََ به.

محمد النني سدد كرة عرضية غيرت اتجاهها واتجهت نحو مرمى كوت ديفوار وكادت ان تسكن الشباك لولا صحوة حارس المرمى الذي أبعدها لركنية.

أجرى كارلوس كيروش تبديلا بخروج عمر مرموش ونزول تريزيجية الذي توغل في لمسته الاولى وسدد كرة رائعة كادت ان تسكن الشباك ولكن مرت بسلام.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لاصابة قوية بعد تألقه والتصدي لركلة قوية من هجوم كوت ديفوار وحل محمد ابو جبل حارس مرمى الفراعنة البديل بدلاََ منه.

وتعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر للاصابة بعد التحام هوائي مع مدافع كوت ديفوار، في الدقيقة 94 من عمر الشوط الاول الاضافي في هجمة كادت أن تصبح الهدف الاول للفراعنة.

تألق محمد ابو جبل ومنع دخول تسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار في الدقيقة 103 وحمى شباكه من الاهتزاز.

ركلات الجزاء..

كوت ديفوار بيبي يسجل

مصر زيزو يسجل

كوت ديفوار ابراهيم سنجاري يسجل

مصر عمرو السولية يسجل

كوت ديفوار ايريك باي يهدر

مصر عمر كمال عبد الواحد يسجل

كوت ديفوار كورنيه يسجل

مصر محمد عبد المنعم يسجل

كوت ديفوار زاها يسجل

مصر محمد صلاح يسجل