أسامة الأزهري يوضح أفضل الأعمال في فصل الشتاء

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، عن أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم خلال فصل الشتاء، موضحًا أن الشتاء ليله طويل ونهاره قصير، ويستحب للمؤمن القيام قبل صلاة الفجر بنصف ساعة للتهجد، والدعاء بالتوفيق من المولى عز وجل.

وقال الأزهري، خلال حلقة الأربعاء من برنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فأقامه، وقصر يومه فصامه، ودرجة الحرارة فيه منخفضة، يستحب أن نسكتثر فيه من الصيام".

وأضاف: الأهم من ذلك، والأكثر قبولا عند الله، أن نتفقد أحوال الناس في أوقات البرد القارس، ومن كان لديه فضل من زادِه من غطاء أو ملبس، وأعطاه للمحتاجين، حتى لو صل الأمر لكوب شاي ساخن للبواب، أرجى عند الله من نوافل كثيرة.

وأكمل أن هناك الكثير من الأسر المحتاجة، لغطاء زيادة أو هدوم زيادة أو وجبة ساخنة لأقرب إنسان"، متابعا:" حينما سُئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله قال: "أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا".

وأشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى كل هذه الأفعال تعد فرصة نادرة ليعود الإنسان لكامل إنسانيته، ويمطر الله بها على قلبه سعادة وسرور.