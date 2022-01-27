نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية على الكورنيش وكوبري 6 أكتوبر

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الخميس، في شوارع وميادين محافظة الجيزة.

وتستقر حركة مرور السيارات أعلى محور صفط اللبن بالاتجاهين للقادم والمتجه من وإلي الطريق الدائري، مع استقرار الحالة المرورية على محور 26 يوليو أعلى مناطق ميدان لبنان وسفنكس.

كما تستقر حركة مرور السيارات على شارعي الهرم وفيصل بالإتجاهين من منطقة الهرم مرورا بمنطقة الطالبية وحتى ميدان الجيزة.

أيضا يشهد كورنيش النيل في الجيزة استقرار في حركة مرور السيارات، حيث تستقر الحالة المرورية بشارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي ومناطق العجوزة والدقي حتى الكيت كات وإمبابة والوراق.

وتستقر حركة مرور السيارات في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وايضا شارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي.

بينما تستقر حركة مرور السيارات أعلى كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بمناطق العجوزة للقادم والمتجه من وإلي القاهرة.

المرور: إغلاق نزلة الطريق الدائري باتجاه كورنيش المعادي

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق منزل الطريق الدائري القادم من المنيب باتجاه كورنيش المعادي لمدة شهر.

وأوضحت أن الإغلاق يأتي تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى نزلة المعادي.

وأشارت إلى أنه سيتم غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى كورنيش المعادى للقادم من المنيب، والبديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبى.

وتجري الإدارة العامة للمرور عملية الاغلاق لمدة شهر إعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 .

ومن جهتها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وأعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.