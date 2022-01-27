الأرصاد تحذر المواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين منها: الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، معقبة: "نخلي بالنا من ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر نظراً لبرودة الطقس في ذلك الأوقات".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن القيادة لابد أن تكون بهدوء تام خاصة على الطرق السريعة، مضيفة أنه يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بالقيادة تجنباً لحدوث الحوادث أو التعرض لأي خطر ما.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن خلال ساعات الليل، تكون درجات الحرارة مازالت منخفضة والطقس يكون شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، والتي تصل لحد الصقيع في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد، والمدن الجديدة، وبعض المناطق من وسط سيناء، وذلك لأن درجات الحرارة تنخفض فيها لأقل من 5 درجات مئوية.

وتابعت منار غانم أن الطقس يكون بارد خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات الوجه القبلي هي من أكثر المناطق التي تشهد استقرار في الأحوال الجوية، مثل: شمال وجنوب الصعيد، منوهة أن شمال الصعيد شهد أمس فرص لسقوط الأمطار ولكن كانت أقل بكثير من كمية الأمطار التي شهدتها القاهرة الكُبرى.

وأوضحت منار غانم أن الأجواء تكون شتوية في محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة "برودة قارسة"، مشيرة إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات نظراً لأن درجات الحرارة الصُغرى تصل لأقل من 3 درجات مئوية.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن عدم وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات الوجه القبلي، خلال الأيام القادمة، معقبة: "فرص سقوط الأمطار ضعيفة خلال الأيام القادمة .. ولكن مع قدوم يوم الإثنين القادم قد تعود الأمطار مرة أُخرى".