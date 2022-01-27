عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة

الملابس الشتوية الثقيلة
الملابس الشتوية الثقيلة

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين منها: الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، معقبة: "نخلي بالنا من ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر نظراً لبرودة الطقس في ذلك الأوقات".

 

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن القيادة لابد أن تكون بهدوء تام خاصة على الطرق السريعة، مضيفة أنه يجب اتباع كافة التعليمات الخاصة بالقيادة تجنباً لحدوث الحوادث أو التعرض لأي خطر ما.

 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن خلال ساعات الليل، تكون درجات الحرارة مازالت منخفضة والطقس يكون شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية، والتي تصل لحد الصقيع في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد، والمدن الجديدة، وبعض المناطق من وسط سيناء، وذلك لأن درجات الحرارة تنخفض فيها لأقل من 5 درجات مئوية.

 

وتابعت منار غانم أن الطقس يكون بارد خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات الوجه القبلي هي من أكثر المناطق التي تشهد استقرار في الأحوال الجوية، مثل: شمال وجنوب الصعيد، منوهة أن شمال الصعيد شهد أمس فرص لسقوط الأمطار ولكن كانت أقل بكثير من كمية الأمطار التي شهدتها القاهرة الكُبرى.

 

وأوضحت منار غانم أن الأجواء تكون شتوية في محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة "برودة قارسة"، مشيرة إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات نظراً لأن درجات الحرارة الصُغرى تصل لأقل من 3 درجات مئوية.

 

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن عدم وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات الوجه القبلي، خلال الأيام القادمة، معقبة: "فرص سقوط الأمطار ضعيفة خلال الأيام القادمة .. ولكن مع قدوم يوم الإثنين القادم قد تعود الأمطار مرة أُخرى".

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم محافظات الوجه القبلى

موضوعات متعلقة

عبد ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : ماذا‭ ‬لو؟‭!‬

زراعة مطروح: نوعي الفلاحين للحفاظ على الإنتاج من أضرار التغيرات المناخية

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب .. تشخيص ورؤية شاملة لمواجهة جرائم ‬العنف‭ ‬والتشفي

متى تصلي صلاة الاستسقاء ؟ اختلاف فقهي و5 أوقات لا تجوز فيها

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: الصحة النفسية

هل من يرى الرسول في المنام يحرم على النار ويدخل الجنة

7 خطوات تساعد في استجابة الدعاء بسرعة.. تعرف عليها

أوقات استجابة الدعاء .. والساعة التي لا يرد فيها

ترشيحاتنا

12 كلمة رددها 7 مرات تكفيك هم الدنيا

أخفت مهنتها الإباحية 5 سنوات.. رسالة صادمة لفتاة من عمها

جاباسكي المنقذ.. الصحف العالمية تتغنى بتألق "أبو جبل" بعد فوز مصر على كوت ديفوار

نيفين جامع: دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة قدرته التنافسية محليا وخارجيا

التعليم تعلن ضوابط منح شهادة الدبلوم لطلاب المدارس المطبقة منهجية الجدارات

وصول أولى قطارات “تالجو” الإسبانية الشهر المقبل.. وتوريد 6 أخرين خلال 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

شوبير: زيزو من أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم.. وهذا عيب كيروش

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ