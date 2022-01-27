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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 24 ساعة..

ضبط 7305 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7305) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7251) شخصا.

ضبط 7607 شخصا لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

بعد انتشار أوميكرون .. تحذير من ارتداء هذا النوع من الكمامات

كما أتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (54) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (676) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (144) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (644) أرجيلة.

 

وأتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

الداخلية الكمامات فيروس كورونا اخبار الحوادث الإجراءات الاحترازية

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