إزالة 1774 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 2021 في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 1774 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة خلال عام 2021، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات، واسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 364 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 2265 فداناً و16 قيراطاً و20 سهماً، بالإضافة إلى إزالة 1410 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 429 ألف و 958 متراً من أراضى أملاك الدولة، خلال العام المنقضي 2021.
وأكد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع وقوع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ولفت "الأنصاري" إلي أن مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية، تقوم الآن بتنفيذ الموجة الـــــ 19 لإزالة التعديات على كافة أراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.