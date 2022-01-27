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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1774 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 2021 في الفيوم

حملات الازالة مستمرة
حملات الازالة مستمرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 1774 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة خلال عام 2021، وذلك ضمن جهود المحافظة لإزالة التعديات، واسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 364 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 2265 فداناً و16 قيراطاً و20 سهماً، بالإضافة إلى إزالة 1410 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 429 ألف و 958 متراً من أراضى أملاك الدولة، خلال العام المنقضي 2021.

وأكد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع وقوع حالات التعدى مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت "الأنصاري" إلي أن مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية، تقوم الآن بتنفيذ الموجة الـــــ 19 لإزالة التعديات على كافة أراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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محافظ الفيوم البناء على أراضي أملاك الدولة اراضي املاك الدولة استرداد حق الشعب الأراضى الزراعية

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