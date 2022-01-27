رئيس مياه الفيوم يوجه بزيادة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وجه المهندس محمد عبدالجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، مسئولى الشركات التى تتولى مهام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى إطسا ويوسف الصديق بزيادة نسب التنفيذ، والانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة لتعود بالنفع على المواطن طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.



وطالب “عبد الجليل”، مسئولى ومشرفى المشروعات بالشركة بحل أى مشكلات أو معوقات تعوق عمليات التنفيذ وتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم من أجل زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات التى يتم تنفيذها من أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد .



جاء ذلك خلال اجتماعه بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة بحضور المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة ومسئولي التنفيذ والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات.

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