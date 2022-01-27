الرئيس اللبناني يوجه بتأمين احتياجات البلدات المحاصرة بالثلوج وفتح الطرق المقطوعة

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الجهات المعنية الاهتمام بسكان عدد من البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين احتياجاتهم الملحة بعد هدوء العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وفتح الطرق الرئيسية المقطوعة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية ،في بيان لها اليوم، أن عون تابع تطور العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية والأضرار التي خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق ولا سيما انقاذ ركاب احتجزوا في سياراتهم.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد طقسا غير مستقر على مدار الأيام العشرة الماضية يتخللها عواصف ثلجية وأمطار غزيرة ورياح شديده أدت إلى عزل عدد من البلدات بسبب قطع الطرق نتيجة تراكم الثلوج.