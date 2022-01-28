من سلطنة عمان.. تعرف على المجبوس والمشكاك

يعد الطعام العماني مزيجًا لذيذًا من التوابل والمخللات والأعشاب الدجاج ولحم الضأن والأرز التي لايختلف عن اكلات الخليج المتبل بمكونات مثل الزعفران والزنجبيل وجوزة الطيب ، مما يمنحها نكهة لا مثيل لها نظرًا لخطها الساحلي الطويل المطل على بحر العرب ، يتم استهلاك جميع أنواع المأكولات البحرية وسمك القرش هو طعام شهي

يختلف الطعام العماني عن غيره من اكلات الخليج الأطعمة في شبه الجزيرة العربية ، حيث أنه أقل بهارًا ونادرًا ما يتم تقديمه دافئًا. فيما يلي قائمة بألذ المأكولات العمانية التقليدية:



1. المجبوس



يُطلق عليه أيضًا اسم الكبسة ، وهو عبارة عن أرز مخلوط بالزعفران المطبوخ مع اللحم الأحمر أو الأبيض الحار ويتم تقديمه دائمًا تقريبًا في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والخطوبة.

المكونان الرئيسيان اللذان يصنعان الطبق هما الزعفران والهيل. يُطهى اللحم أولاً مع البصل والثوم ، بينما تُضاف البهارات الأخرى لاحقًا. يُطهى الأرز منفصلاً ويخلط مع اللحم ، فيحوله إلى اللون الأصفر والقشدي.



إن صنع هذا الطعام العماني التقليدي هو عملية طويلة للغاية ومعقدة.

في أول أيام العيد يتم تتبيل اللحم ، وهو لحم الضأن أو الماعز أو الإبل ، بجميع أنواع البهارات. كل منزل لديه مزيج خاص به من المكونات التي يستخدمونها ، بما في ذلك التوابل مثل الكزبرة وجوزة الطيب والكمون. ثم يُلف اللحم بأوراق الموز ويوضع في فرن رملي تحت الأرض. يتم طهيها تحت الأرض لمدة يوم أو يومين ثم يتم رفعها عن الأرض لتكون جاهزة للأكل. بمجرد إخراج اللحم من الأرض ، يصبح طريًا مع طبقة من التوابل المقرمشة حوله يقدم مع الأرز وصلصة الطماطم.

القهوة العماني



تعتبر التمر من الأطعمة العمانية الأساسية وغالبًا ما يتم تقديمها مع القهوة في عمان. تقديم هذا الطبق هو الرمز الوطني للضيافة هنا. التمر العماني يأتي بجميع أنواعه ويختلف في الطعم والحجم واللون ويمكن العثور عليها في أي مكان تقريبًا في عمان.

المشكاك

يعد المشكاك طعامًا شائعًا آخر في عمان ، وهو عبارة عن قطع مشوية من اللحم المتبل ، عادةً الدجاج أو الضأن أو اللحم البقري على أعواد خشبية طويلة. تقدم ساخنة مع صلصة التمر الهندي ، يمكنك الاختيار ما إذا كنت ترغب في تناولها مع الخبز العربي الطازج.