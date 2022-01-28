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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | تعرف على الحدود الدنيا للكليات بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية... " عين شمس" تعلن مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاحد.. كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مراسم تأبين الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة والأستاذ بالقسم الطبى والعميد الأسبق للكلية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠، بقاعة سعدية بهادر بالكلية، وبحضور كل محبيه وأسرته.

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تصميم الدراسة الوبائية
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « Epidemiological Study Designs » تصميم الدراسة الوبائية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

السبت … الامتحان الشفوى لطلاب برنامج الفرنساوي باداب القاهرة
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية

اكد الدكتور محمد الغر،  رئيس المجلس الأعلى للجامعات أنه المرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أن التنسيق هو للقبول في التوصل الدراسي الثاني  مؤكدا انه ما يدور حول تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات غير صحيح واكاذيب.
 

جامعة عين شمس تعلن مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين
يعلن مكتب رعاية المبعوثين  جامعة عين شمس  عن قرار الإدارة المركزية للبعثات بشأن مد فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 حتى 24/2/2022.

فبراير … دورة تدريبية بالتفكير الإبداعي بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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