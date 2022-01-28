قصص وحواديت.. أحمد صلاح حسني يكشف كواليس حبه للتمثيل منذ الصغر.. فيديو

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، كواليس وتفاصيل عن فترة الطفولة،وحبه لـ مجال التمثيل منذ الصغر .

وقال أحمد صلاح حسني في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون"، :" زمان كنت بجمع أطفال العائلة كلهم عشان نمثل".

وأضاف احمد صلاح حسني :" كنت أقوم بتأليف قصص وحواديت ونقوم بتمثيلها أمام العائلة بأكملها".

وقال الفنان أحمد صلاح حسني:" زمان كنت شقي وكنت بعمل شلة عشان يتصدروا المشهد في أي مشكلة وانا بيكون مليش دعوة ".



وأضاف :" انا كنت بلعب 5 رياضات في نفس التوقيت بالنادي ومكنش عندي وقت اعمل حاجة تانية “، مضيفا:” كنا بنتخانق كتير خارج النادي مع صحابنا ".