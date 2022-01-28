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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. أحلام تستعرض جمال إطلالتها من حفل JoyAwards

صدى البلد

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو تستعرض فيه جمال إطلالتها من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأطلت أحلام بفستان أسود طويل مطرز، وأضافت لمسة جمالية الاكسسوارات والميك اب الملائم، وتسريحة شعر الويفي.

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حفل توزيع جوائز Joy awards

أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم. 

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

المملكة العربية السعودية احلام حفل توزيع جوائز الهيئة العامة للترفيه الحفل الغنائي مملكة العربية السعودية

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