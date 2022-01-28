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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالأسود.. ريم مصطفى وغادة عادل تتألقان من حفل Joy Awards

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم مصطفى صوراً من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ريم مصطفى برفقة الفنانة غادة عادل، حيث ظهر كلاهما بفستان أسود أنيق ومميز، نال إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

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حفل توزيع جوائز Joy awards
أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم.

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

المملكة العربية السعودية الرياض غادة عادل الفنانة غادة عادل حفل توزيع جوائز دنيا وايمي سمير غانم الفنانة ريم مصطفى

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