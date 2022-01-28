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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في احدث ظهور لها من السعودية

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت أسماء أبو اليزيد، في الصور بإطلالة ساحرة من السعودية مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن روجت أسماء ابو اليزيد لمسلسل “الجسر” وكتبت  معلقة من خلال الصور: هلال و زينة مسلسل #الجسر.

مسلسل “الجسر” تقوم ببطولته نيللى كريم وعمرو سعد وتدور أحداثه فى إطار تشويقى، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي وكتابة محمد سليمان عبد المالك، ويُعرض على "شاهد VIP".

مسلسل الجسر 

قال الكاتب محمد سليمان عبد المالك أن "الجسر"، تجربة مغايرة لكل ما يقدم على مستوى مصر والعالم العربي، مشيراً إلى "أنني من الشغوفين في تقديم أعمال درامية تدور أحداثها ما بعد نهاية العالم، وهذا النوع منحصر في الغرب حتى الآن، لذا تحمست جداً لخوض التجربة". ويلفت إلى "أن الخيال العلمي أو خيال ما بعد نهاية العالم موجود في مخيلتنا الإبداعية لكنه لم يترجم بصرياً في تجربة ترضينا، لذا حينما طرح ميمي عليّ الفكرة تحمست جداً".

أسماء أبو اليزيد إطلالة ساحرة انستجرام التواصل الاجتماعي الفن السعودية

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