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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جاد القاضي: إطلاق تلسكوب "ناسا" للتعمق في نشأة الكون| شاهد

تلسكوب ناسا الجديد
تلسكوب ناسا الجديد

قال الدكتور جاد القاضي ، مدير معهد بحوث الفلك ، تعقيبا على رصد تلسكوب " ناسا " الأكبر في العالم ، إن التلسكوب وصل مداره منذ 3 أيام ، وفكرة التلسكوب العملاق تعود لتعاون أكثر من وكالة فضاء مع بعضها ، مؤكدا : " تكاليف فنية ومالية كبيرة على التلسكوب " .

وأوضح الدكتور جاد القاضي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الهدف من " التلسكوب " هو التعمق في نشأة الكون ، والتطرق لأسرار لم يتم اكتشافها ، حتى الآن .

وتابع أن التلسكوب يبحث عن ما إذا كانت هناك حياة خارج كوكب الأرض ، وهل الظروف الجوية الخارجية تصلح للمعيشة ، خاصة في ضوء التغيرات المناخية ، ونقص موارد الحياة على الحياة .

ولفت إلى أن التلسكوب من المفترض أن يجيب على أسئلة كونية كبيرة ، ويعظم وتيرة الفضاء الخارجي ، الفترة المقبلة .

فيما يخص الظواهر الفلكية في هذا العام ، أوضح أن كسوف وخسوف الشمس لن يكون بالإمكان رصده في الدول العربية ومصر بسبب الغيوم والطقس السيئ. 

جاد القاضي بحوث الفلك توك شو ناسا تلسكوب ناسا

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