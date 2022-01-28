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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

7 خطوط لنقل المواطنين إلى معرض الكتاب.. فيديو

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال أحمد خلفية ، مدير تحرير المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب 2022 ، إن الخدمات الرقمية في نسختها الثالثة تواصل تقديم خدمتها في ارشاد المواطنين للمعرض، والإعلان عن مواعيد الدخول، مشيرا إلى توفير 7 خطوط من المواصلات والأتوبيسات لنقل الزائرين للمعرض.

وأضاف أحمد خلفية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمات الرقمية تتيح التعرف على البرنامج الخاص بالمعرض، بالإضافة إلى توفير محتوي البرنامج اليومي، ومواعيد الأنشطة اليومية.

وتابع أن دور فريق المحتوى الرقمي يقوم بارد على أسئلة زوار المعرض عن طريق الانبوكس، وأغلبها تكون عن كيفية حجز التذاكر من خلال المنصة الالكترونية .

وخصصت محافظة القاهرة  أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووضعت محافظة القاهرة ممثلة في هيئة النقل العام على هذه الأتوبيسات لافتة  "خدمة معرض الكتاب" عليها لتعريف الزوار بها.

وينشر صدى البلد مسارات الخطوط التي خصصتها الهيئة كما يلي : 

1-  خط عبد المنعم رياض - رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام

2- خط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق

3- خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.


4-خط صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة

 5- خط المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب

6-خط الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة

 7-خط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة. 

معرض الكتاب توك شو أحمد خلفية مدير تحرير المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب 2022 الخدمات الرقمية برنامج هذا الصباح

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