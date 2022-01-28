تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة خليلوزيتش أمام منتخب مصر

أكد تقرير صحفي، أن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، يجهز لمفاجأة في تشكيل أسود الأطلس أمام مصر، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022.

وذكرت صحيفة “المنتخب" المغربية، أن وحيد خليلوزيتش يجهز مفاجأة لمنتخب مصر بإحداث تعديلات في تشكيلة أسود الأطلس الأساسية، خاصة في خطي الوسط والهجوم إذا يفكر في الاعتماد إما على طارق تيسودالي أو عز الدين أوناحي في الوسط، أمام على مستوى خط الهجوم فقد يعتمد على زكرياء أبو خلال.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو إرباك تحركات محمد صلاح نجم منتخب مصر وباقي زملائه.

وتأهل منتخب إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب بالتغلب على مالاوي بهدفين مقابل نظيف.

التقى منتخبا مصر والمغرب 7 مرات في بطولة أمم أفريقيا، فاز المنتخب المغربي 3 مرات، مقابل مرتين لمصر وتعادلا في مثلهما.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.