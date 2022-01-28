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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

منها الفلفل والأفوكادو.. 10 أطعمة تفسد عند وضعها في الثلاجة

تخزين الطعام في الثلاجة
تخزين الطعام في الثلاجة

يعتبر تلف الطعام عملية سريعة وحتمية عندما لا تتخذ تدابير وقائية كافية، وبالرغم من أن الثلاجة مكان آمن لبعض الأكلات، إلا أن حذر الخبراء من وضع أطعمة معينه بداخلها لأنها تساعد على إفسادها سريعا.

أسباب فساد الطعام في الثلاجة

التخزين غير السليم للأطعمة هو سبب رئيسي للتلف، إذا كان منزلك دافئًا ورطبًا، فإن الفواكه والخضروات التي تُترك في العراء ستفسد بسرعة، تسمح درجة حرارة الثلاجة التي تزيد عن 40 فهرنهايت بنمو بكتيريا التلف، يجب تخزين المواد الغذائية بشكل منفصل في حاويات محكمة الإغلاق.

افحص الأطعمة الموجودة في الثلاجة كل يوم، إذا بدأ أحد الأطعمة يفسد، قم بإزالته على الفور، قد تنتشر بكتيريا التلف من الطعام السيئ وتلوث كل شيء آخر.

تعتبر المجمدات مثالية للتخزين طويل المدى، ولتخزين الأطعمة في المجمد بشكل صحيح، قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء من الحاوية، وتأكد من أن درجة الحرارة مضبوطة على 0 درجة فهرنهايت أو أقل من ذلك. 

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أطعمة تفسد في الثلاجة

تمنع الثلاجات الموضوعة على درجة حرارة أقل من 40 فهرنهايت البكتيريا المسببة للأمراض من النمو، ومع ذلك ، فإن الثلاجات بشكل عام ليست باردة بدرجة كافية لوقف نمو البكتيريا بالكامل، تعرف عليها قائمة الأطعمة التي تفسد عند وضعها في الثلاجة وفقا لموقع delish.

1- الأفوكادو

قال الخبراء، أن سيحقق الأفوكادو ذروة النضج بشكل أسرع عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة.

2- الفلفل

يفقد قشر الفلفل قشرته عند تخزينه في درجات حرارة منخفضة وعند وضعه في الثلاجه.

3- الخيار

تخزين الخيار في الثلاجة سيجعله أكثر رطبا ويفقد الماء الذي بداخله، عليك بوضعه في درجة حرارة الغرفة، وإذا اضطريت إلى وضعه في الثلاجة فعليك لف كل خيارة على حدا ولفها بالبلاستيك لتقليل الرطوبة.

4- البصل

يفقد البصل الماء الذي بداخله عند وضعه في الثلاجه، قم بتخزينها في مكان بارد وجاف، ولكن ليس في كيس بلاستيكي أو بالقرب من البطاطس.

5- الثوم

الثوم مثل البصل، من الأفضل حفظ الثوم في مكان بارد وجاف. يتسبب التبريد في جعله مطاطيًا.

6- البطاطس

من الأفضل تخزين البطاطس في كيس ورقي، لأن الثلاجة تجعلها فاسدة وطرية.

7- الطماطم

سيضمن الحفاظ على الطماطم في درجة حرارة الغرفة أنها ستتمتع بالنكهة والعصارة الأمثل، وتفسد سريعا عند وضعها في الثلاجة.

8- الموز

يحتاج الموز إلى درجات حرارة أكثر دفئًا لينضج ، مما يعني أن الثلاجة ليست بالتأكيد المكان المناسب له.

9- الكاتشب

الحموضة في الكاتشب تعني أنه يمكنك إبعاده عن الثلاجة، وسيبقى طازجًا لمدة شهر تقريبًا، إذا كنت ستستغرق أكثر من شهر لاستخدام الزجاجة، فاحرص على توفير مساحة في الثلاجة.

10- الشوكولاتة

يؤدي تبريد الشوكولاتة والبندق إلى أنها تحتوي على دهون من برودة الثلاجة.

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