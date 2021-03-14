أطعمة عليك التوقف عن حفظها فى الثلاجة

اعتاد الناس على تخزين الطعام في الثلاجة لدرجة أنهم لا يفكرون حقًا فيما يستحق وضعه هناك وما هو الأفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة، إليك أطعمة يجب التوقف عن حفظها فى الثلاجة يقدمها موقع "برايت سايد".



الفلفل

لا يفضل الاحتفاظ بالفلفل الحلو في الثلاجة، ويمكن تخزينه بسهولة في درجة حرارة الغرفة في درج المطبخ أو في كيس ورقي، حيث يفقد الفلفل الحلو نضارته في الثلاجة.





الفواكه

من الأفضل الاحتفاظ بالموز والمانجو والبابايا خارج الثلاجة لأن الاحتفاظ بها داخل الثلاجة يتسبب فى تحول لونها إلى اللون البني الغامق.





الصلصات

يمكن تخزين الكاتشب والخردل وصلصة الصويا والخل البلسمي والصلصات الحلوة والحامضة والتوابل بسهولة في خزانة المطبخ، حتى لو تم فتحها فلا فائدة من إبقائها على رف في الثلاجة، فربما لاحظت أن الصلصات غالبًا ما يتم حفظها في حوامل على طاولات في المقاهي والمطاعم.





شوكولاتة

لا تقم أبدًا بتخزين الشوكولاتة في الثلاجة بصرف النظر عن حقيقة أنها تمتص الروائح الأخرى، فإن الرطوبة داخل الثلاجة يمكن أن تعطي الشوكولاتة طبقة بيضاء: هذا هو السكر الذي يخرج إلى السطح لا يؤثر على المذاق لكنه لا يبدو جذابًا للغاية.









يمكن تخزين الشوكولاتة في أي مكان من 60 درجة فهرنهايت إلى 70 درجة فهرنهايت لمدة 6 أشهر على الأقل.