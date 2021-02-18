ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حاويات تخزين الطعام البلاستيكية.. أخطر 7 أشياء لا تعرفها في مطبخك

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
هناك أشياء نستخدمها في المطبخ كل يوم، إنها عادية جدًا ويبدو أنها غير ضارة تمامًا ، ولم نفكر مطلقًا في مدى خطورتها إليك وفقا لموقع "Bright Side" أبرزها:

1. حاويات تخزين الطعام البلاستيكية

لجعل البلاستيك مرنًا ، يضيف بعض المصنّعين مواد كيميائية خاصة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. نحن على يقين من أنك لا تريد هذه المواد الكيميائية في طعامك أو في جسمك.

2. حوض المطبخ

إذا بقيت جزيئات الطعام من أطباقك في الحوض لبعض الوقت ، فإنها تبدأ في خلق بيئة خصبة للبكتيريا مثل السالمونيلا وغيرها الكثير. يمكن أن يكون حوض المطبخ مكانًا متسخًا حقًا.

3. السكاكين

يجب أن تظل سكاكينك حادة دائمًا. إذا لم تكن حادة بدرجة كافية ، فقد تنزلق عندما تحاول قطع شيء ما ، مما يؤدي إلى إتلاف يديك أو أجزاء أخرى من الجسم.

4. الإسفنج

 يمكنك استخدام الإسفنجة المبللة في الميكروويف أو نقعها في مبيض مخفف لبضع دقائق. أو ضعها في غسالة الأطباق على أطول دورة وأكثرها سخونة.

5. مناشف اليد

مناشف المطبخ من أقذر الأشياء في مطبخك. تلمسها طوال الوقت - حتى قبل غسل يديك ، ثم مرة أخرى أثناء الطهي. هذه طريقة للبكتيريا للوصول إلى طعامك.

6. معطرات الجو

يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في جميع أنواع معطرات الجو في تلف الرئة أو حتى السرطان. لذلك من الأفضل تهوية مطبخك وإخراج القمامة بانتظام.

7. ألواح التقطيع

استخدم دائمًا ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات. يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة على بكتيريا تسبب أمراضًا خطيرة. ولا تستخدم أبدًا التالفة أو المتشققة لأن الشقوق هي أماكن مثالية لتكاثر البكتيريا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

افضل علاج للاكزيما .. ارتاح من المعاناة بحيل طبيعية ودوائية

بتكلفة أقل .. اصنعى معطرات جو طبيعى لمنزلك

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري محترفين اليد والقنوات الناقلة

انتي خطفتي قلبي .. لاعب الزمالك يوجه رسالة لـ خطيبته

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

الكويت.. وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي إجراءات احتواء كورونا

وزير التعليم يتحدث للرأي العام في بيان تليفزيوني عاجل مساء اليوم لهذا السبب

بعد أزمته مع رانيا يوسف.. الراقصة اليسار تثير الجدل بفيديو مع نزار الفارس

Advertisements

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها