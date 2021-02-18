حاويات تخزين الطعام البلاستيكية.. أخطر 7 أشياء لا تعرفها في مطبخك

هناك أشياء نستخدمها في المطبخ كل يوم، إنها عادية جدًا ويبدو أنها غير ضارة تمامًا ، ولم نفكر مطلقًا في مدى خطورتها إليك وفقا لموقع "Bright Side" أبرزها:
1. حاويات تخزين الطعام البلاستيكية
لجعل البلاستيك مرنًا ، يضيف بعض المصنّعين مواد كيميائية خاصة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. نحن على يقين من أنك لا تريد هذه المواد الكيميائية في طعامك أو في جسمك.
2. حوض المطبخ
إذا بقيت جزيئات الطعام من أطباقك في الحوض لبعض الوقت ، فإنها تبدأ في خلق بيئة خصبة للبكتيريا مثل السالمونيلا وغيرها الكثير. يمكن أن يكون حوض المطبخ مكانًا متسخًا حقًا.
3. السكاكين
يجب أن تظل سكاكينك حادة دائمًا. إذا لم تكن حادة بدرجة كافية ، فقد تنزلق عندما تحاول قطع شيء ما ، مما يؤدي إلى إتلاف يديك أو أجزاء أخرى من الجسم.
4. الإسفنج
5. مناشف اليد
مناشف المطبخ من أقذر الأشياء في مطبخك. تلمسها طوال الوقت - حتى قبل غسل يديك ، ثم مرة أخرى أثناء الطهي. هذه طريقة للبكتيريا للوصول إلى طعامك.
استخدم دائمًا ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات. يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة على بكتيريا تسبب أمراضًا خطيرة. ولا تستخدم أبدًا التالفة أو المتشققة لأن الشقوق هي أماكن مثالية لتكاثر البكتيريا.
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1. حاويات تخزين الطعام البلاستيكية
لجعل البلاستيك مرنًا ، يضيف بعض المصنّعين مواد كيميائية خاصة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة. نحن على يقين من أنك لا تريد هذه المواد الكيميائية في طعامك أو في جسمك.
2. حوض المطبخ
إذا بقيت جزيئات الطعام من أطباقك في الحوض لبعض الوقت ، فإنها تبدأ في خلق بيئة خصبة للبكتيريا مثل السالمونيلا وغيرها الكثير. يمكن أن يكون حوض المطبخ مكانًا متسخًا حقًا.
3. السكاكين
يجب أن تظل سكاكينك حادة دائمًا. إذا لم تكن حادة بدرجة كافية ، فقد تنزلق عندما تحاول قطع شيء ما ، مما يؤدي إلى إتلاف يديك أو أجزاء أخرى من الجسم.
4. الإسفنج
يمكنك استخدام الإسفنجة المبللة في الميكروويف أو نقعها في مبيض مخفف لبضع دقائق. أو ضعها في غسالة الأطباق على أطول دورة وأكثرها سخونة.
5. مناشف اليد
مناشف المطبخ من أقذر الأشياء في مطبخك. تلمسها طوال الوقت - حتى قبل غسل يديك ، ثم مرة أخرى أثناء الطهي. هذه طريقة للبكتيريا للوصول إلى طعامك.
6. معطرات الجو
يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في جميع أنواع معطرات الجو في تلف الرئة أو حتى السرطان. لذلك من الأفضل تهوية مطبخك وإخراج القمامة بانتظام.
7. ألواح التقطيع
استخدم دائمًا ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات. يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة على بكتيريا تسبب أمراضًا خطيرة. ولا تستخدم أبدًا التالفة أو المتشققة لأن الشقوق هي أماكن مثالية لتكاثر البكتيريا.