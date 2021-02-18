حاويات تخزين الطعام البلاستيكية.. أخطر 7 أشياء لا تعرفها في مطبخك

1. حاويات تخزين الطعام البلاستيكية

2. حوض المطبخ

السكاكين

4. الإسفنج





يمكنك استخدام الإسفنجة المبللة في الميكروويف أو نقعها في مبيض مخفف لبضع دقائق. أو ضعها في غسالة الأطباق على أطول دورة وأكثرها سخونة.

5. مناشف اليد

6. معطرات الجو





7. ألواح التقطيع